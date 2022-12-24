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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 24 Aralık 2022, Cumartesi

Tarçın tüket

65 yaşındayım. Hem şeker hastalığım hem de kolesterolüm var. Ne kullanmalıyım?
ÖNCE sana ait bir diyet listesi yapması ve yediklerinin hastalığın için ne kadar önemli olduğunu anlatması için diyetisyene git. Yemekleri ve yemek yemeyi yanlış öğrenirsen bu hastalıkların iflah olmaz. Düzenli hareket et. Günde ortalama 10 bardak su iç.
Sıkıntı, stres, evham ve kaygı kolesterolü de, şekerini de bozar. Mümkünse tarçını sofrandan eksik etme. Doktorunun senin için düzenlediği ilaçları düzenli kullan. Tedavini ihmal etme.

SEBEBİ HORMONLAR

Ben kelim. Arkadaşlar 'Erkeklik hormonun fazla, ondandır' diyorlar.
Tedbir almam gerekir mi?
SAÇ dökülmesinin birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron (DHT), Dheasve Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Buna rağmen her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon, şişmanlık ve diyabete yatkınlığı arttırabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden tedbir almalısın. Hemen doktora. Tahlil ve takip şart. Tabi ki eşine de bilgi ver. Korkutma.

TATLANDIRICIYI BIRAK

Hocam, şekerim sınırda çıktı. Doktor diyetisyene gönderdi. Çayı-kahveyi kesinlikle şekersiz içemiyorum.
Tatlandırıcı kullansam olur mu?
TABII ki tatlandırıcısız da yapabilirsin.
Ancak biz şeker hastalarının şeker tadını özlemelerini önermiyoruz.
Uzun süre tatlandırıcı kullanmak hala araştırılan bir konu. Yine de çok istiyorsan sık sık tüketmemen gerektiğini hatırlatıyorum. Sadece şeker yememek yetmez. Kan şekerini hızlı yükselten incir, muz gibi meyvelerden de çok ve sık yememek lazım.

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