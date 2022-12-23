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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 23 Aralık 2022, Cuma

Muayene şart

2008'de ayağımda problem vardı. Lokal anestezi için belden iğne yaptılar ama cinsel organım da etkilendi. Doktorlar cinsel gücümü artıran ilaçlardan yazıyor. Ne yapmalıyım?
LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı bakmak lazım. Önce nörolojiye sonra ürolojiye muayene olman gerekiyor. Bu gibi ilaçlar 'her derde deva' değildir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin.

BOL BOL SU İÇİN
11 yıldır sigara içiyorum. Sürekli hastalanıyorum, boğazım şişiyor. Öksürüyorum. Ateşim oluyor ve horluyorum. Sigarayı bırakmak için ne yapayım?
ÖNCELİKLE iç hastalıkları veya göğüs hastalıkları uzmanına git. Aynı şikayetler tüberkülozda ve başka hastalıklarda da görülebilir. Önce durumun netleşsin. Günde en az 10-12 bardak su iç. Zencefil ve zerdeçal sofranda olsun. Yemeklerden sonra günde 3 çay kaşığı bal tüket. Taze sebze ve meyve tüket.

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