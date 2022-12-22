Testosteron sorunu

57 yaşındayım. Gencim, ancak ilişkide mutsuzum! Eşim benden kaçıyor. Bu yaşta erkeklik hormonu azalırmış ancak benim isteğim devam ediyor. Sizce sorun kimde?

CİNSEL isteğin beklenenden fazla olması veya kontrol edilemez olması durumunda bazı hastalıklar aklımıza gelebilir. Özellikle beyinde hipotalamus ve limbik sistem dediğimiz bölgenin aşırı uyarılmasına neden olan hastalıklar, dopamin ve testosteron maddelerinin aşırı üretilmesine neden olan hastalıklar araştırılabilir. Ancak kime göre istek fazlalığı tespiti önemlidir.

Erkeklerde testosteron yapımı 70'li yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da isteği azalmış olabilir. İsterseniz başlangıç olarak İç Hastalıkları Uzmanı'na başvurabilirsiniz.



KANSER KORKUSU

34 yaşındayım. Halam meme kanseri atlattı. Benim de sağ mememde 3 haftadır hafif ağrı ve kızarıklık var. Ben de mi kanser oldum?

Özellikle meme şikayetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünyada kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme ve meme başının görünümünde değişiklik görülmesi gerekir.



SÜRPRİZ DEĞİL

42 yaşında tüpçüyüm. 1 yıldır belim ağrır. Geçen gün tutuldum! Hala doğrulamıyorum. Fıtık mı oldum?

BEL fıtığı ihtimalin sürpriz değil. Eğilip doğrulurken, oturup kalkarken, eşya ve yük kaldırıp indirirken hep belimizi yanlış kullanıyoruz.

Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdaksı içeriğin omuriliğin bulunduğu kanala ya da sinir köklerinin üzerine taşması ve pörtlemesiyle oluşur. Bu durum hareketlerle artan, dinlenme ile azalan, ağrılar olur. Mekanik bel ağrısı, bel bölgesi kasları, kas lifleri ve eklem bağlarının aşırı zorlanması ya da sinirsel gerginlikler nedeniyle gelişir.

Fizik Tedavi Uzmanı'na git. İyileşti, geçti deyip ihmal edersen ameliyatlık hale gelir.