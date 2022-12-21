58’inde aşk!

58 yaşında bir kadınım. Hiç evlenmedim. Şimdi bir talibim var. Kısmetse yakında evleneceğiz. Ancak ben ne yapacağımı bilemiyorum...

Yardım edin...

EĞER evlilik gerçekleşirse bu konuyu eşinle paylaşabilirsin. Eşler arasında utanma olmaz. Ayrıca aile doktorundan ve Kadın Hastalıkları Uzmanı'ndan bu bilgiyi edinebilirsin.

Paniklemeye gerek yok. Dişi ile erkeğin uyumu, birlikteliği, cinsel ilişkisi doğal bir süreçtir. Eşinizin anlayışlı, müşfik tavrı yol gösterici olacaktır.



DİZLERİM TUTMUYOR

63 yaşındayım. Her 2 dizim de ağrıyor. Fizik tedavi doktoru 'Dizlerin kurumuş' dedi. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş.

Bende yaptırsam olur mu?

OZON tedavisi uygulamadan önce doktor olarak seni muayene etmemiz gerek. Genel bilgi vermek gerekirse ozon tedavisi ağrı kontrolünde, enfeksiyon kontrolünde fayda sağlanabilen bir tedavidir. Bununla beraber PRP tedavisi dediğimiz kişinin kendi kanının sıvısından hazırlanan ve diz eklem boşluğuna enjeksiyon tedavisinden de faydalanabilirsin.



8 YILDA 3 ÇOCUK

8 senelik evliyiz, 3 çocuğumuz var. Tabi ben dördüncü de olsun diyorum. Eşim 'Tüp bağlatalım' dedi. Bu işlem nedir?

ÇOCUK olması için kadının yumurtasını dölleyecek erkek dölü, yumurtalığa doğru giderken tünel gibi bir yoldan geçer. O yola tüp diyoruz. Ameliyatla tüp bağlanınca çocuğun olma ihtimali çok çok azdır.

Ameliyattan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması eşlerin cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez...