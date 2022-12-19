Yaşım genç ama...

37 yaşındayım ve tansiyon hastasıyım. Bittim hocam. Hanımla kardeş gibi olduk! Kendisi de şikayetçi. Cinsel isteğim yok. Ben ne yapacağım?

UMUT biterse her şey biter.

Neden umudunu yitirdin anlamadım.

Bu kadar kolay teslim olma. Gerilim tansiyonunu yükseltir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Takibe başla. Tetkiklerini yaptır. Tansiyon ilaçları cinsel isteği olumsuz etkileyebilir. İlacını değiştirerek bu sorunu çözebiliriz. Moralini bozma, gurur meselesi yapma.



TAKİPTE KALSIN

Kardeşim 31 yaşında. "Hipertansiyon var" dediler. Baş ağrısı ve terlemesi 3 aydır arttı. Hap verdiler. Bu yaşta tansiyon hastalığı olur mu?

OLUR. Genç hastaların tansiyon yükselmesine neden olan farklı hastalıklar araştırılmalıdır. Böbrek üstü bezleri, böbrek damarları, kalp ve kan testleri gerekir.

İlaç kullanmaya devam ederken ileri araştırma için İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene olsun. Beslenmesine dikkat etsin. Sıkıntı, stres şikayetleri ve hastalıklarını arttırıcı olabilir.



BOL SU İÇMELİSİN

15 aylık gebeyim. Gazım var. Rezene iç iyi gelir dediler. Ben size danışmak istedim. İyi gelir mi?

SAKIN içme. Gebelikte rezene içilmesini tavsiye etmiyoruz. Gebeliğe bağlı gaz şikayetlerinin artmasının nedeni progesteron hormonudur. Diğer gaz nedenlerini de gözden geçirmek iyi olur.

Tıkalı burun, ayak ve karnın soğuk tutulması, gazlı yiyecek ve içecek tüketilmesi, stres ve abur-cubur tüketi varsa düzelt.

Bol su iç. Doktor takibinde kalmalısın.

Uzaktan tavsiyeler verilir. Özel takipler daha doğru planlama için şarttır.



BENİ KURTARIN!

145 kiloyum. 3 ay önce evlendim. İlişkide isteği kalmadı. Beni kurtarın. Utanıyorum!

BU şikayetlerle bana başvuran bir hasta olsaydın öncelikle kanda Prolaktin, TSH, testosteron, glikoz metabolizma testi, total kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, ürik asit, baktırırdım. Muayenene göre ilaveler yapardım. Diyetini, hareketini düzenlerdim. Eşinle ilişki şeklini bedenlerinize uygun hale getirin. Yeter ki çare ara. Doktora git.