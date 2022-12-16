Uykularım kaçıyor

Hocam, uyku sorunum var. Geceleri uykularım kaçıyor! Arkadaşlarım melatonin ilacı iç diyor. Onun yerine başka bir şey yesem olmaz mı?

OLUR ama sadece beslenmeyle de bu iş bitmez. Uyku saatlerini düzenle. Gece 11'de uyumuş ol.

Uyumadan 4 saat önceden mavi ışıklı ekranlardan uzak dur. Yani cep telefonu, bilgisayar ekranı televizyondan uzaklaş. Ayrıca vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalye balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz tüket.



EKSİKLİĞİ HALSİZ DÜŞÜRÜR

Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Eksikliği nelere yol açar?

İYOT eksikliğinde depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, böbrek işlevlerinde azalma olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



STRES SAÇ DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. 26 yaşındayım ancak anımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, olmadı. Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker. Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız.

Androgenetik saç dökülmesi çok yaygın saç dökülmesi sebebidir.

Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan, tuzlara, kan sayımından, d vitaminine kadar birçok tetkik gerekir. Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve Dermapen gibi saç kökü canlandırıcı, kuvvetlendirici teknikler uygulanabilir.