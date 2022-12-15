İlacın uykuda

3 yıldır şeker hastasıyım. Vitamin almam gerekir mi?

Şekeriniz düzensiz olarak çok yükseliyorsa, idrarla vitamin ve hatta minerallerin kaybı artabilir. Kontrolsüz olarak kısıtlanmış diyetlerde de beden olumsuz etkilenerek ihtiyacı olan vitaminleri alamamış olabilir.

Enfeksiyonda da vitamin eksikliği ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda doktorunuz ek vitamin ve mineral tavsiye ederse alın. Ancak siz tedbiri yine kendiniz alın. Düzenli uyuyun, sağlıklı beslenin, yağdan ve şekerden kaçının. Hareket etmeyi unutmayın.



PSİKOLOJİK SAVAŞ

26 yaşında yeni evliyim. Aşkta erken tükeniyorum. Bana bir çare?

Önce sana önerilen bitkisel önerileri dikkate alma. İlişki öncesi psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. Stres-depresyon için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansının azalacağıyla ilgili yaşayacağın endişe de performansı olumsuz etkiler. Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi olması başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Fazla kafaya takma.



KAFANDA KURMA

22 yaşındayım. Son 3 aydır sürekli başım ağrıyor. Arada bir de kulak çınlaması ve kulak ağrısı çekiyorum Acaba neden?

Öncelikle bir hekimin kapısını çal.

Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkar. Migren, kansızlık, kan şekeri düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir.



ÇAKŞIRI BIRAK

2 yıl önce evlendim. Çocuğumuz yok. Muhtar çakşır otunu önerdi. Faydası olur mu?

Bahsettiğin çakşır otu, özellikle Doğu Anadolu'da yetişen bir bitkidir.

Cinsel isteği ve aktiviteyi artırır.

Ancak aynı çalışmalarda fazla doz ve süre kullanılması olumsuz etkilere neden olmuştur. Önce eşinle beraber kadın hastalıkları, üroloji ve iç hastalıkları uzmanına git. Sonra işe yarayan tedaviler belli olur.

Çakşırı şimdilik bir kenara bırak.