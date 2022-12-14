Macera arama

21 yaşındayım. Adet düzensizliğim var. Sivilcelerden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşım zayıflama için internetten ilaç önerdi. Kullanmalı mıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa internet malzemeleriyle tedavi olman mümkün değil. TSH, Prolaktin, FSH, LH ve östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekir.

Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Özellikle Polikistik Over Sendromu ve hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bütün şikayetlerine neden olabilecek hastalıkların başında gelir. İnternetten alacakların ilaç değildir. Macera arama.



İHMAL ETMEMELİ

28 yaşındayım ve tam 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. İhmal etme. Bu durum gebe kalmanı da zorlaştırır.



ŞEKER YAPABİLİR

Hocam şeker hastasıyım. 3 aydır ayağımdaki yarayla uğraşıyorum. Sıcak su döküldü, bir türlü iyileşmedi. Ayağımın kesilmesi gerekir mi?

ŞEKER hastalarının ayak yaraları diğer yaralara göre çok daha önemlidir.

Düzenli doktor takibi gerekir.

Ozon tedavisi tüm tedavilerin etkinliğini arttıran bir uygulamadır. Bu nedenle bize başvuran hastalarımıza kan şeker düzenlenmesi, enfeksiyon kontrolü, yara bakımı öneriyoruz.