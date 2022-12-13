Sebebi komşular

38 yaşındayım. İki hafta önce yumurtalığımın tekini aldılar. 'Menopoza girersin' dediler, korktum! Gerçekten menopoza girer miyim? Girip girmediğimi nasıl anlarım?

KOMŞULAR mı 'Menopoza girersin' dedi yoksa doktorlar mı? Genellikle komşular hemen menopoza sokar. Diğer yumurta hormon üretebiliyorsa menopoza girme şartı yoktur. Menopozun kelime anlamı 'son adet' demektir.

Adet kanamaları kalıcı olarak kesilir. Menopoza girmeden hastalar daha uzun aralarla adet görmeye başlar. Tipik olarak boyun ve göğüs kısmından başlayıp yüzün yukarısına doğru yayılan sıcak basması, gece terlemeleri, sinirlilik, uykusuzluk ve çarpıntı bu dönemde sıkça rastlanan şikayetlerdir.



LİMONLU ÇAY İÇ

Nafiz Hocam, 3 aylık bebeğim var. Emziriyorum. Hangi gıdalardan sakınmalıyım?

KANSIZLIĞA neden olduğundan yemeklerle birlikte çay içme.

Çayı kuşluk gibi öğün aralarında, yani yemek yendikten 1-2 saat sonra açık ve limonlu içebilirsin.

İçecek olarak ıhlamur, nane, papatya, kuşburnu gibi bitki çayları tercih et. Hazır besinler mümkün olduğu kadar tüketme. Sigara ve alkol kullanma. Doktoruna danışmadan ilaç kullanma



TANSİYONU DENGELER

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Daha sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur?

ÖNCE sebep nedir bulalım.

Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Yeterince sıvı almamak, yeterince uyumamak, stres artışı, ishal gibi sıvı kaybedilen durumlar, anti depresan kullanımı, çok sarımsak tüketmek ve bunun gibi durumlarda tansiyon düşüklüğü söz konusu olabilir.

Kekik kullanımınızı arttırın.

Kekik, tansiyon düşüklüğünü düzenler. Ayrıca mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğünde yüz güldürücü sonuçlar sağlar.



İLAÇLARA DEVAM EDİN

Halamın kalp yetmezliği ve KOAH'ı var. Şimdi de ayak damarı tıkandı. Ameliyat dediler ama korkuyor. İlaca başladılar. Ne yapalım? Ne önerirsiniz?

ÇOKLU hastalıklar ilerleyince organ çalışmaları ameliyata müsaade etmeyecek kadar bozulabilir.

Hareketsizlik nedeniyle pıhtılı hastalıklar ortaya çıkar. Öncelikle var olan ilaç tedavisini sürdürün.

Ayrıca mutlaka ozon tedavisi ihtimalini değerlendirin.

Ozon tedavisi sadece tıkalı damar hastalığına değil kalp yetmezliği ve KOAH hastalığına da faydalar sağlayacaktır. Ayrıca ozon tedavisi sırasında verilen yüksek enerjide Günlük işlerini yapmasını arttıracaktır.



TÜKENMİŞ HİSSEDİYORUM

38 yaşındayım. Günde 10-11 saat çalışıyorum. Tükendiğimi hissediyorum. Bildiğim bir hastalığım yok. Testlerim temiz. Önerinizi merakla bekliyorum.

STRES, zamana yetişme, kriz yönetimi tekrarı bedeninizdeki kan şekeri (glikoz), kortizol ve adrenalin bedenini hallaç pamuğu gibi atıyor.

Özel sigortaların sağladığı check-up hizmetinde aldığınız testler sizinle ilgili her detayı göstermez. Örneğin açlık glikozunuz bakılır. Ama şeker yükleme testi yapılmaz. Bu nedenle düzenli takip edileceğiniz iç hastalıkları uzmanı bulun.

Size özel plan yapalım. Ayrıca iş hayatında elektro manyetik dalgalara fazlasıyla maruz kalınır. Bu durum binada çalışanlarda "Elektro Smoq" dediğimiz bedeni halsiz bırakan durum meydana gelir. Mıknatıs detoksu ile bu tedavi edilir.