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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 12 Aralık 2022, Pazartesi

Düşüğü de zararlı

41 yaşında kadınım. Bir süredir isteksizlik yaşıyorum. Doktor benden erkek hormonu tahlili istedi. Neden?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Östrojen yanında erkeklik hormonu olan testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesinde kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyede olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir. Depresyon, kan şekeri düşüklüğü de bu şikayetlere neden olabilir. Bu nedenle İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Gerekli tahlillerini yaptır.

TİROİTLERE BAKTIR
4 aydır sertleşme sorunum var. 31 yaşındayım. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Başka test yok mu?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca uyanır.
Bunun dışında; penis kan akımı ölçümü, serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, tiroit hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.

VARİSİ İHMAL ETME
49 yaşında kadınım. Adetlerim düzenli. Ancak varis sıkıntısı yaşıyorum. Yemek yemesem düzelir mi?
VARİSLE beslenme arasında doğrudan bir bağlantı olmamakla beraber bazı beslenme alışkanlıkları varis gelişimine ya da kötüleşmesine katkıda bulunabilir. Örneğin yeterince sıvı alınmaması, tuzlu veya düşük lifli gıda tüketilmesi, kızartmalar, hazır cips ve benzeri ürünler, şekerli gıdalar, kırmızı et ve doymuş yağ asitli gıdaların yenmesi, varis riskini artırır. Tuzlu gıdalardan sakının. Zayıflayın. Ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

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