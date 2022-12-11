Sorunu böyle çözün

51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Meğer prostatım büyümüş. Kandan prostat testi yapıldı. Antibiyotik verdiler. Bir sonraki kontrollerde değerlerim yine yüksek çıktı. Şimdi ne yapayım? Başka doktora gideyim mi?

SÜREKLİ doktor değiştirilmez.

Hastalıkların çözümü adım adımdır. İki adımda çözülmediyse üçüncü adımı atalım. Aynı doktora git. Sonraki aşamayı başlatalım.

Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından biyopsi önemlidir.

Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir.

Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli.



TÜP BEBEKTE BESLENME

Nafiz Hocam, bizim üç yıldır çocuğumuz olmuyor. Şimdi tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Sigara içiyorum ama bir zararı var mı?

SİGARA tüm bedenine zararlı. Tüp bebek uygulamasında da olumsuz katkıda bulunur. Hem yumurtalıklara hem de spermlere zararlı etkisi var. Bu nedenle tedaviden 2-3 ay önce sigara içimi kesilmelidir.

Beslenme, uyku ve hareket kişiye özel bir şekilde düzenlenmelidir. Ben kendimi bildim bileli şişmanım.



51'İNDE PROSTAT

51 yaşındayım. İdrarda kanamalarım oldu. Hafif ağrım da var. Meğer prostatım büyümüş. Kan testinden de bakıldı. Prostat değerim yüksek çıkmış. Antibiyotik verdiler. Ne yaptıysam değeri düşüremedim. Başka doktora göstereyim mi?

SÜREKLİ doktor değiştirilmez.

Hastalıkların çözümü adım adımdır. 2 adımda çözülmediyse 3. adımı atalım. Aynı doktora git.

Sonraki aşamayı başlatalım. Biyopsi alınması gerekebilir. Başta kanser olmak üzere bazı ihtimaller açısından Biyopsi önemlidir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na görün. Genel muayene olman, yaşına uygun, şikayetlerine uygun tahlil ve ek filmler gerekebilir. Özellikle erken başlangıçlı prostat kanserleri açısından tanı önemli. İhmal etme.



FOLİK ASİT FAYDALI

Senelerdir beklediğimiz haber geldi. Hamileyim. Daha 1 aylık. Beslenmeme dikkat etmek istiyorum. Bebeğim ve kendim için hangi vitamin takviyelerini almalıyım? Herkes folik asidi öneriyor. Faydalı mı?

BESLENMEN, uykun, hareketlerin sadece senin değil bebeğin için de çok önemli. Folik asit takviyesi önemli. Seni takip eden doktorunun tavsiyeleri öncelikli önemli. genel olarak Özellikle de demir, kalsiyum, iyot, çinko, B12 vitamini, Omega-3 gibi vitamin ve mineraller bebeğin sağlıkla büyümesi ve gelişmesi için belirleyici bir rol üstlenir.

Doğal yollardan mevsiminde, taze beslenme en önemli yöntem.



ZAYIFLAMASI LAZIM

Babam kalp krizi geçirdi. Yemek konusunda diyet yapması için liste vermişler. Neye dikkat edelim?

WARFARİN etken maddeli ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellerler. Kanama yatkınlık artar. Bazı gıdalar bu ilacın etkisini arttırabilir.

Kanama ihtimalini arttırabilirler. Bu nedenle Coumadin kullanan hastalar ıspanak, brokoli, marul, Brüksel lahanası, kıvırcık marul, lahana, karaciğer, yeşil çay ve nohut içeren yiyeceklerden uzak durmalarını öneriyoruz.

Bunlara dikkat edin. Fazla kilosu varsa versin.