Bunalımdayım

DEPRESYON hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz.

Olmaz. Her ilaç her şeye iyi gelmez.

Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Hayatta hiçbir şey altın tepside önümüze gelmez. Herkesin de ayrı derdi var. Her şey de senin başına gelmiyor. "Şimdi ne yapmak lazım".

Bu sorunun cevabı her zaman hayatını kolaylaştırır. Kendi başına çözümler üretemiyorsan mutlak psikiyatri uzmanına muayene randevusu al.



KİLO VE KISIRLIK

9 aylık evliyiz. Adetlerim düzenli. Çocuğumuz olmadı. İnternete baktım. Şişmanlarda bebek zor olur diyorlar. Benim boyum 1 metre 68 santim. Kilom 86. Eşim de kilolu. Çocuğumuz olmaz mı?

EVET şişmansın. BMI dediğimiz değer 30.5. Yani kilo vermen gerekir. Ama öncelikle Sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak için bunu yapmalısın. Şişman bedenlerde gebe kalmak normal kilolu kişilere göre farklıdır.

Normal kiloya inmek gebe kalma ihtimalini arttırır.

Eşin de kilo versin. Bu da şansını arttırır.



AĞRIM OLUYOR

28 yaşında bir kadınım. 3 haftadır ilişkiden sonra ağrım oluyor. Hem cinsel organımda hem de makatımda. Başka bir şikayetim yok. Neden bu ağrı olur?

ÖNCELİKLE eşinizle bu konuyu paylaşın. Son bir aylık ilişki pozisyonu, şekli, kuvveti, süresi konusunda bedensel olarak zorlamalar varsa düzenleme yapın.

Yapısal olarak tahammülü aşan uygulamalardan sakınmak önemlidir. Mutlaka kadın hastalıkları uzmanı ve gerekirse üroloji muayenesi olun. Gerektiğinde tüm batın Usg, alt batın BT çektirilebilir.

CRP, Haemogram, tam idrar tahlili ve dışkıda gizli kan testi yaptırın.