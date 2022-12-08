Eyvah menopoz

56 yaşındayım. Galiba menopoza giriyorum. "D vitamini tahlili yaptır" dediler. Bir şikayetim yok. Yine de yaptırayım mı?

D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, düzenli olarak ölçülmesini önermeyiz.

Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.



SERTLEŞME SORUNU

Nafiz Bey, 51 yaşındayım. Yani yaşlı değilim. Ancak sertleşme sorunum var. 4 aydır şikayetim devam ediyor. Doktor gece sertleşme testinden bahsetti. İyi de bende zaten sertleşme olmuyor. Yanlış anlamış olabilir miyim?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres, sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Gece uyku dırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir.

Yani sıkıntı-evham kaygı varsa sen uyanıkken penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Bunun dışında penis kan akımı ölçümü, Serum testosteron, FSH, LH ve Prolaktin hormon düzeyi, açlık kan şekeri veya şeker yükleme testi, kolesterol tiroid hormonları, karaciğer ve böbrek testleri yapılabilir.

Doktoruna güven, gerisini merak etme sen.



İLAÇLAR YAPABİLİR

24 yaşındayım. Yaklaşık üç yıldır romatizma hastalığım var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde hemen halsizleşiyorum. O zaman da tansiyonum düşüyor. Hatta arkadaşlarım 'Esmerleşmişsin' diyor. Ne yapmalıyım?

TESPİTLERİN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikayetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanı'na git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir.

Bazı filmler gerekebilir.

Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir. Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.