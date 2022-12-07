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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 07 Aralık 2022, Çarşamba

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Ayaklarımdaki mantar bir türlü geçmiyor. Tedaviyi tam olarak uygulayamıyorum. Bana ne tavsiye edersiniz?
ÖNCE ayaklarını değil ayakkabılarını tedavi et.
Mantar ayakkabılarında varsa ayaklarına tekrar tekrar bulaşır. Uygun olanları deterjanla hatta mümkünse çamaşır makinesinde yıka.
Gerekirse ayakkabılarını değiştir. Çoraplar pamuklu olmalı. Naylon içeren çoraplar terlemeye neden olarak mantarı sürekli hale getirebilir. Her akşam ayaklarını tuzlu suya sok. Ayaklarını her zaman tam kurula.
Hatta kurutma makinesi ile kurula. Nem ayak ve tırnaklarda mantar hastalığının sürmesine neden olur.
Kolonya ile temas içindeki alkol nedeni ile tedaviyi güçlendirir. Aynısafa kremi kullanabilirsin.

ŞEKERİNE BAKTIR
Şeker hastasıyım. İnsüline başladılar. Şekerin düşmesin dikkat et dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?
EĞER düzenli olarak yemek listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun yani kan şekerin düşer. Kan glikozu düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, solgunluk, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, sinirlilik, bulanık görme, açlık hissi, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü, kişilik değişikliği, uyanma zorluğu ve titreme şikâyetleri olabilir.

HER YERİM AĞRIYOR
Romatizma ağrım arttı. İlaçlar mide kanaması yapmıştı. Doz arttıramıyorum. Siz daha önce ozon tedavisini önermiştiniz. Bana faydalı olur mu?
OZON tedavisi özellikle ağrıların tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemi.
Doğru ve hastaya uygun uygulamalarda beklenen bir yan etki yok. Ağrı kontrolünde oldukça önemli faydaları var. Kişiye göre planlanan tekrarlayıcı uygulamalarla ağrıların azaldığı biliniyor. Size de bu yöntem uygulanabilir.

ASTIMI TETİKLEYEBİLİR
24 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçenler de baş ağrım oldu. Arkadaşım Aspirin ilacı verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?
YETERLİ tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına astım atağı denir.
Aspirin ve diğer ağrı kesiciler, astım atağını tetikleyebilir.
Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.

BAŞ BELASI KANSIZLIK
22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Acaba ne olabilir?
BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikâyettir. Migren, kansızlık, kan şekeri düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim- stres, boyun fıtığı gibi hastalıklar baş ağrılarıyla başlayabilir. Önce İç Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı'na muayene ol. Hemen çözüm için harekete geç.

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