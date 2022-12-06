Cinselliği etkilemez

Hocam, eşim doğum kontrol hapı kullanmak istiyor. Ben de aşk hayatımızı olumsuz etkiler diye çekiniyorum. Bu hapların etkisi nasıl acaba?

DOĞUM kontrol hapları hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz.

Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır. Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Ancak doğum kontrol hapları, cinsel hayatınıza zarar vermez...



İŞİMİZ YAŞ!

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum başladı. Daha erken değil mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde ilişki isteği ve hazzı azalır.

Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direkt sertleşmeyi etkiler.

Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.

Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.



SAÇIM DÖKÜLÜYOR

55 yaşındayım. Saçlarımla sorunum var. Sürekli dökülüyor. Şampuan ve jöleyi bıraksam geçer mi?

SAÇ dökülmesi kullandığımız temizlik malzemeleriyle ilgili olabilir.

Ama altta başka bir hastalık da yatabilir.

Kullandığınız temizlik malzemelerine dikkat edin. Ama hipotiroidi, hipertiroidi, çinko eksikliği, B vitamini eksikliği, uykusuzluk, kaygı stresi ve düzenli olarak kullandığın farklı ilaçlarda dökülmeye neden olabilir.

Mutlaka araştırmak gerekir. Ayrıca kuruyemişi de az tüketin.