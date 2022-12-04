Kahve faydalı

61 yaşındayım. Prostatım büyümüş, tansiyonum yüksek. Çarpıntım da var. Kahve prostata iyi gelir diyorlar ama ben içmeye korkuyorum. Sizin önereceğiniz şeyler var mı?

EN fazla bir fincan iç.

Mümkünse kafeinsiz iç.

Yoksa bir fincan Türk kahvesi iç. Kararım bu. Şöyle ki, kahve prostat sağlığını korumada faydalıdır. Kafein içeriği nedeniyle hipertansiyon ve ritim düzensizliği olan hastalarımız sakınsın diyoruz. Bu hiç içmesin demek değil. İçtiğinizde siz nasıl etkileniyorsunuz tespit edin. Olumsuz etkiler az miktar kahve içiminde bile ortaya çıkıyorsa içme...



SIRTI AĞRITIR

43 yaşındayım. Memelerim büyük. "Estetik cerrahiyi sigorta ödemez" dediler. Ben "Sırtım ağrıyor" diyorum. Ne yapsam?

BÜYÜK meme yapısı bel, boyun, sırt ağrısı ile fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle ameliyat gerekebilir.

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nin Genel Cerrahi ve/veya Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi bölümlerine randevu almalısınız. Özel hastanelerdeki prosedürler çeşitli nedenlerle farklılıklar gösterebilir. Senin şikayetin sekonder yani ana hastalığa bağlı olmayan bir şikayet.

Muayene bulgularından sonra olumlu bir süreç yaşayabilirsin.



EVLENECEĞİM AMA...

39 yaşındayım. Üç ay sonra evleneceğim. Geçenlerde nişanlımla öpüştük. "Ya hastalık bulaşırsa?" dedi. Dediği gibi olur mu?

AĞIZ kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez.

Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle Dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşama olabilir. Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. çok hassas davranma. Karşılıklı her şeyi paylaşın.