5 aylık evliyiz. Ancak benim derdim dağlardan büyük! Cinsel organım küçük. Eşimle hiç bunu konuşmadık ancak ben gurur yapıyorum. Çok da utanıyorum! Ne yapmalıyım?
EŞİNLE konuş. Eşe utanma olmaz. Cinsel ilişki tek kişilik değildir. Ayrıca cinsel ilişkiden keyif alıp almamak cinsel organ büyüklüğü ile ilgili değildir.
Kadın cinsel organının derinliği 10 santimetre kadardır. Zaten ilişkiden haz aldığı bölgede yaklaşık ilk 3-4 santimetrelik bölgesidir.
Uzunu kısası olmaz. Cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur. Unutma.
Sıkıntın devam ederse önce psikolog ve psikiyatriste git.
SAÇA JÖLE SÜRME
Hırdavatçıyım. İşler beni geriyor. Migrenim azıyor. 5 yıldır migrenim var. Baş ağrılarım sık sık tekrarlıyor. İlaçtan başka çare yok mu?
BAŞ ağrısını başlatan sebepleri tespit et. Onlardan sakın. Buna sakınma tedavisi diyoruz. Soğuk ve rüzgârlı havalarda başını bere, atkı gibi koruyucu bir şeyle ört.
Banyo yapıp sokağa çıkma.
Saçını iyice kurut. Rüzgârda, Klimanın önünde durma.
Meteorolojiyi takip et, Lodos da dışarı çıkma. Sigara içme.
Jöle sürme. Açlık-tokluk, stres-keder-gerilim, aşırı yorgunluk migreni tetikler sakın.
ÇAY ÇARPINTI YAPAR
Öğretmenim. İşler yetişmeyecek diye heyecanlanıyorum. Çay da çok içiyorum. Sık sık çarpıntım oluyor. İlaç kullanıyorum. İşe yarar bir perhizi var mı?
ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıklarını terk et.
Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıyı tetikler. Farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar çarpıntıyı tetikler. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı yapabilir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.
Tabii yaparsan.
Sıkıntım dağlar kadar!
5 aylık evliyiz. Ancak benim derdim dağlardan büyük! Cinsel organım küçük. Eşimle hiç bunu konuşmadık ancak ben gurur yapıyorum. Çok da utanıyorum! Ne yapmalıyım?
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