Menopoz değildir

32 yaşında kadınım! 1 yıl oldu evlendim. Ancak 6 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Kafamı bir şeye de takmıyorum ama durum bu! Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle isteksizlik başlayabilir.

Bu anlattıklarınla hemen menopoz aklımıza gelmez. Bununla beraber östrojenin yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Kadınlarda düşük oranda salgılanan bu hormon cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması ilişkide mutluluk için önemlidir. Yani önce testosteron ölçümü yaptır.



ISIRGAN OTUNU DENE

Hocam, bir türlü cinsel isteğim artmıyor. "Isırgan otu tüket, iyi gelir" dediler. Gerçekten iyi gelir mi?

CİNSEL istek azalması çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları isteği azaltabilir.

Bitkiler önemli desteklerdir.

Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız.

Adaçayı, ısırgan otu çayı, Adamotu kökü çayı faydalıdır. Unutmayın; doktor kontrolü de şarttır!



MANTAR OLABİLİR

Doktor bey 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım ama geçmiyor. Başka hastalık olabilir mi?

OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.



KONTROL GEREKİR

5 hafta önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim. Ancak guatrım çalışmıyormuş. Kontrol ettirdim normal çıktı. Ne yapmam lazım?

GUATR dediğin hastalık ismi.

Tiroit testleri başka hastalıklarda etkilenebilir.

Anladığım kadar senin tiroid testlerin hastanede yatarken düşük gelmiş. Şimdi testler normal. Açlıkta, beslenme bozukluğunda, böbrek yetmezliğinde, şeker komasında ve bazı uzun süreli hastalıklarda bu şekilde farklılıklar olabilir. 3 ay sonra tekrar kontrol yaptır. Kaygı yok.