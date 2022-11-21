Ciddiye alın

Hocam, 52 yaşındayım, 130 kiloyum. Uykumda nefessiz kalıyorum! Panikle uyanıyorum. Eşim de horlamamdan şikayetçi. Arkadaşlar "Sigaradan" dedi. Bırakayım mı? Ne yapmalıyım?

BU anlattıkların Uyku Apnesi'nin şikayetleriyle nerdeyse aynısı. Yavaş çalışan bir beden, kilo, burun ve üst solunum yolunun tıkalı olması ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle reflülü ve hatta alerjik bir halin var.

Sabırlı ve gayretli olursan sıkıntılardan kurtulabilirsin. İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Uyku testi yapılması lazım. Belki solunum destek cihazları kullanman gerekebilir.



YEMEĞİ İYİ ÇİĞNE

Midem yanıyor. Yediklerim midemi yakıyor. Stresten olabilir mi?

YEMEKLERİN iyi çiğnenmemesi, sıkıntı-stres, ağrı kesiciler, aşırı yağlıbaharatlı- asitli-kafeinli-gazlı yiyecek ve içecekler reflüyü arttırarak ekşimeye neden olur. Sigara, alkol kullanımı mide ve bağırsak sisteminde sıkıntı yaratır. Bunları düzene koy. Az az ye, sık sık ye. Yemeklerini iyi çiğne.

Devam ederse mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na muayene olmayı unutma.



SEBEBİ STRES Mİ?

Tam 6 aydır ilişki isteğim azaldı. Adet düzenim de garip. Herkes strestendir diyor. Doktora gitsem önereceğiniz bir tahlil var mı?

OLABİLİR. Ama önce muayene edilmen doğru olur. Ayrıca testosteron düzeyi ölçümünü yaptırabilirsin.

Östrojenin yanı sıra erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir. Cinsel isteğin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması aşk için önemlidir.