Kafam çok karışık

1 ay önce bana anemi yani kansızlık tanısı koydular. 'Pernisiyöz anemi' dediler. İnternetten baktım kafam karıştı. Bu hastalık neden olur?

PERNİSİYÖZ anemi ve B vitamini eksikliği, B vitaminlerinin eksikliği kırmızı kan hücrelerinin normal gelişimleri sürecinde olduğu gibi büyümelerine ve sonrasında bölünmelerine izin vermediğinden bu hücrelerin üretimlerinin azalmasına yol açar.

İntrinsik faktör eksikliği, B vitaminlerinden fakir diyet, B vitaminlerinin emiliminde azalma varsa bu tip kansızlık olur. Eksik vitaminin bedene enjeksiyonla verilmesi sonrası takip yapılır. Merak etmeyin.

Genel olarak tedaviye iyi yanıt aldığımız bir hastalıktır.



DOKTORA GÖRÜN

2 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Boşaldıktan sonra da çok acı çekiyorum. Bu neden olabilir?

BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikâyeti üretrit, testis, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani üroloji uzmanına muayene olman gerekiyor. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir.

Gerilim, korku, kaygı ve eşlerin birbirine karşı olan tutumları erken boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.



HANIM ŞİKAYETÇİ

Yaşım 56 ama ruhum genç... Fakat gücümde sorun var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?

BİZİM işimiz tedavi yapmak. Geleceği bilemeyiz.

Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır.

Özellikle iktidarsızlıkta ve sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır.

Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.