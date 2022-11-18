Aşkta mutluluk

65 yaşındayım. Aşk hayatımı güçlendirmek istiyorum. Hap da kullanıyorum. Hangi yiyecekleri tüketirsem sertleşme sorunuma iyi gelir?

İÇ hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleri, bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekebilir.

Bir hastalık tespit edilirse hastalığın kendisinin tedavi edilmesi gerekir.

Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir.

Çünkü doğru olmayan beklentiler sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir.

Sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak; sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, istiridye, muz ve avokado destekleyici olabilir.



PROSTAT GENETİK

Babama bir ay önce prostat kanseri tanısı kondu. Doktor 'Size de bakalım' dedi. Hazır değilim dedim. Sadece kanla baksak. Yetmez mi? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YETMEZ. Tabi ki PSA testi gerekir.

Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dişi iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi (PRM) tüm hastalar için çok önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çekilir.



SUÇLU KİLO!

Şişmanım. İnsülin direncim de varmış. Bu yüzden kilo verememişim. Uyanıkken insülin direnci de mi uyanık kalıyor? Ne alakası var?

GECE uyumayanlar, kötü uyuyanlar, yetersiz uyuyanlar, kalitesiz uyuyanlar yani kısaca uyku düzensizliği ve sorunu yaşayanların insülin direnci kolay kolay düzelmez. Gece salgılanan hormonlar ekran ışığından olumsuz etkileniyor. Organların dinlenmesi gece oluyor. Gece de çalışan organlar dinlenmeden gündüzün çilesini çekmeye devam ediyor. Fazla kilosu olanlar zayıflamak için yeterli, kaliteli, doğru uyumalı.



YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım. Hiç gerçek bir ilişkim olmadı. Bir de bizimkilerin git görüş dediği bir kız arkadaş varmış. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

AMERİKALILARIN eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edineceksin. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. İstersen şimdi evlenmeden önce üroloji, iç hastalıkları uzmanına bu konularda danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.