Hormonlara baktırsın

Nişanlım 19 yaşında. Regl dönemleri 20 gün 1 ay gecikiyor. Kendisi doktora gitmeye utanıyor. Herhangi bir ilaç kullanmıyor. 2 yıllık nişanlıyız, kendisini tanıdığımdan beri sürekli burun akıntısı ve öksürüğü var. Regl gecikmesinin sebebi ne olabilir? Hiçbir sancısı da olmuyor.

ADET kanaması olarak tanımlanan menstruasyon kanamalarının ne zaman başladığı önemli. Başlangıcın geç olduğu durumlarda düzensiz adet kanamaları hastalık olmaksızın gerçekleşebilir.

Ancak yaşı 19 olunca doktor değerlendirmesi şart. Özellikle hormon hastalıkları ve yumurtalık hastalıkları adet gecikmelerine neden olabilir. Erken muayene ve tetkik önemli.

İhmal etmeyin.



EYVAH BÖBREK TAŞI

Yeni böbrek taşı düşürdüm. Doktorum "bitki çayları iç" dedi. Fitoterapi uzmanları varmış. Ona görünmeliymişim. Doğru mu bu? Siz ne önerirsiniz?

DOĞRU söylemiş. Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan, bitkilerden faydalanabiliriz.

Örneğin maydanoz çayı faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin.

Sonra yudum yudum için. Haftada en az 3 gün / günde en az 1 bardak için.

İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen bu çayı herkes içebilir. Su iç. Hareket et. Bazı gıdalardan da uzak durmalısın.



GÜNEŞ GÖRMÜYORUM

32 yaşındayım 3 yıldır hastanede personelim. Akşam 8'de de iş bitiyor. Güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

ÖNCELİKLE bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır. Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir.

Doğal olanı budur.



GÜZELLEŞMEK İÇİN OZON

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Güzellik için faydalıymış. Ben de güzelleşmek istiyorum. Nasıl yaptırayım?

OZON tedavisi cilt sağlığını ve diriliğini olumlu etkiler. Güzellik tarifi kişiden kişiye değişebilir.

Ama en güzel insan sağlıklı insandır. Ozon tedavisi bu nedenle "Gençlik Aşısı" diye de isimlendirilir. Bu yanıyla ozon tedavisi güzelleştirir diyebiliriz. Ancak yüz anatomisini ve bunu birilerinin beğenmesini sağlar mı sorusunun tıbbi bir cevabı yok. Ozon tedavisi yaptırabilirsiniz.