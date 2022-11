İdrarda yanma sorunu

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

CİNSEL ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı. Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da cinsel organda aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir. Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Aşınma olabilir.

Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın.

Nemlendirici kremler alın.



YENİ EVLİYİZ AMA...

40 yaşındayım. 2 ay önce evlendik. Eşimle ne zaman beraber olsak ağrı sorunu nedeniyle bırakıyoruz. Ne yapmalıyım?

CİNSEL ilişki ağrısı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog desteği de gerekebilir.

Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Yoksa cinsel ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur. Belli olmaz ama eşinin gönlünü al. Kız evinin naz evi olduğunu unutma.

Kırdıysan, tamir et. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.



EKSİKLİĞİ HALSİZ YAPAR

Hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi (kan yağları yüksekliği), tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık gibi şikayetleri olur. Test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.