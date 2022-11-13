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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 13 Kasım 2022, Pazar

Bahane bulamıyorum

41 yaşında kadınım. Aylardır cinsel isteğim yok. Eşime ne bahane bulacağımı şaşırdım. Doktora gittim, erkeklik hormonu testi istedi. Ben de erkek hormonunun işi ne?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojenin yanında testosteron da kadın sağlığında önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun normal seviyelerde olması kadınların ilişkide doyuma ulaşması için önemlidir.
Ayrıca depresyon, hipotiroidi ve kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere neden olabilir.
İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibinde kalın.

SORUN EŞİMDE
Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık, bize bir öneride bulunun!
BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şekeri düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir.
Hemen muayene şart. İç Hastalıkları Uzmanı'nı seç.
Git. Muayene ol. Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı ile gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir.
Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.

SIKINTILARI PAYLAŞIN
Biz eşimle cinsel ilişkiyle ilgili pek konuşamayız. Ama ilişkimize renk katmak istiyoruz. Neler yapmalıyım?
CİNSEL ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak, cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir.
Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.
Bedensel, ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle doğrudan veya dolaylı paylaşabilirsiniz.
Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etmek beklenenin tersi bir sonuç yaratabilir. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.

ORTASI KARAR
Herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?
HER şeyin ortası karar.
Geç boşalma da rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir.
Cinsel işlev bozukluğudur.
Nadir görülür. Bedensel bir Nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döNeminde görülebilir.
Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaş.

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Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Bahane bulamıyorum
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