20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım da "Çocuğun olmaz" diyor. Artık uykularım kaçmaya başladı. Korkuyorum. Böyle bir şey olur mu?
OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat.
Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.
ÇOCUK PANİĞİ
Yeni evliyiz. Eşimle karar verdik. Prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık! Ne yapalım?
ÖNCELİKLE son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatif kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.
YENİ EVLİYİZ AMA...
Hocam biz yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?
ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren Vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir.
Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.
Uykularım kaçıyor
20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım da "Çocuğun olmaz" diyor. Artık uykularım kaçmaya başladı. Korkuyorum. Böyle bir şey olur mu?
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Göğsüm yanıyor 11 Kasım 2022, Cuma 61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. İlişkide göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yürürdüm! Şimdi neden böyle oldu...
- Salep isteği arttırır 10 Kasım 2022, Perşembe 59 yaşındayım. Kış aylarında öksürüyorum. Kahveci salep yapıyor iyi gelir diyor. Gerçekle ilgisi var mı? KAHVEDE...
- Tiroitlere dikkat 09 Kasım 2022, Çarşamba 40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Neden? BEYİN hastalıklarında...
- İstek azalır 08 Kasım 2022, Salı 65 yaşında yeni evli biriyim! Hanım yanaşmıyor. Benim de tansiyonum çıkıyor. Bu durum hastalık mı? CİNSEL isteğin...
- Her beze kanser değil 07 Kasım 2022, Pazartesi 29 yaşında erkeğim. Dün gece yıkanırken cinsel organımda beze fark ettim. Daha evlenmedim. Kanser gibi bir şey...