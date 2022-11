Uykularım kaçıyor

20 yaşındayım. Çok utanıyorum. Cinsel organım küçük. Arkadaşlarım da "Çocuğun olmaz" diyor. Artık uykularım kaçmaya başladı. Korkuyorum. Böyle bir şey olur mu?

OLMAZ. Korkularını hemen çöpe at. Tıbben böyle bir durum yok. Bu panik atak yapar. Organ işlevini bozar, azaltır korkularını arttırır. Her beden farklıdır. Öncelikle üroloji uzmanına muayene ol. Merak ettiklerini, korkularını anlat.

Rahatlarsan sorunun çözüldüğünü göreceksin.



ÇOCUK PANİĞİ

Yeni evliyiz. Eşimle karar verdik. Prezervatif kullanıyorum. Ancak kullandığımızın son kullanma tarihi geçmiş. Panik yaptık! Ne yapalım?

ÖNCELİKLE son kullanma tarihine dikkat edin. Son kullanma tarihi geçen besinler ve herhangi bir ürün nasıl alınmıyorsa prezervatif kesinlikle almayın. Son kullanma tarihi geçen ürünler amacını gerçekleştirmenin dışında sağlığınıza da tehlikeye atabilir. Müjdeli haber alırsanız "Her işte bir hayır var" demeyi unutmayın.



YENİ EVLİYİZ AMA...

Hocam biz yeni evliyiz. Eşimle birlikte olurken canım acıyor. Eşim yavaşlasa da fark etmiyor. Şikayetim devam ediyor. Neden böyle oluyor?

ANLATTIKLARINA bakılırsa Vulvar Vestibulit Sendrom dediğimiz bir duruma benziyor. İlişki başlangıcından itibaren Vajina girişinde keskin acı, yanma ve batma ile kendisini gösterir.

Zamanla vajinal kuruluk, orgazm olamama ve cinsel isteksizlik sorunları da ortaya çıkar. Öncelikle kadın hastalıkları uzmanına başvurmalısın.