Göğsüm yanıyor

61 yaşındayım. 5 aydır sıkıntım var. İlişkide göğsüm ağrıyor. Günde 10 kilometre yürürdüm! Şimdi neden böyle oldu anlamadım. Ne yapmam lazım?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çapları da kalp damar çaplarının grubundadır. Bu yüzden damar tıkanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir.

Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlık-tokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, Efor Testi yaptır. Sonuçları gönder.



KEMİK SORUNU

53 yaşındayım. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Menopozda kemikler erir mi?

KEMİK erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

Ancak östrojen hormonu azaldığı için zamanla kırık riski artar. İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroit hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, Romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir.