40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Neden?
BEYİN hastalıklarında hastanın unutkanlığını etrafı belirtir. Kendisi ise genellikle reddeder. Daha çok dikkat azlığı, uyku eksikliği, stres, beslenme düzensizliği gibi durumlar unutkanlığınıza sebep olabilir. Tiroit beziniz az çalışıyorsa, kan şeker düzeyiniz azalıyorsa, anti depresan ilaçlar alıyorsanız unutkanlık oluşabilir.
Önce iç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.
SABIRLI OLMALISIN
Askerden döndüğümden beri şişmanım. 7 yıldır kilo veremedim. Spor salonuna kayıt yaptırıyorum. Başka ne yapmalıyım?
ÖNCE sabırlı ol. Kararlı ol.
İsteğin sürekli olsun. Kalp ve solunum muayenesi ol. Normalse gaza gelip hemen kendini perişan etme. Başlangıçta günde 30-45 dakika, haftada 3-5 gün orta derecede hareket- egzersiz yeterli. Haftada 2 bin kalori harcamak için haftada 7 saat çabuk yürüyüş yapmak gerekir. 2 hafta uygula tekrar görüşelim.
Tiroitlere dikkat
40 yaşındayım. Ama aşırı unutkanlığım var. İsimleri ve telefon numaralarını unutuyorum. Neden?
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