Kilo kısır yapar

Askerliğim yeni bitti. İki ay önce de evlendim. Gücüm kuvvetim yerinde ama çocuğum olmuyor. Biraz kilo fazlalığım var. Bu beni kısır mı yapıyor?

ACELE etmen için bir sebebiniz yok. İki aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülmez. Ama yine de tıbbi bir sorun olup olmadığını anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı olsa da gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Mutlaka İç Hastalıkları Uzmanı'na ve Üroloji Uzmanı'na muayene olabilirsin...



BAHARATI AZALT

Sık sık çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhizde nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve, sigara gibi alışkanlıkları terk et. Kafein içeren her türlü gıda çarpıntıyı tetikler.

Aşırı açlık-tokluk, sıcak soğuk, aşırı baharatlı gıdalar, farklı hastalıklarda kullanılan bazı ilaçlar da çarpıntı yapar. Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları da çarpıntı nedenidir. Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, düzenli egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.



KANSER TEDAVİSİ

Babam akciğer kanseri. Tedavisi devam ediyor. Destekleyici bir şeyler yapmak istiyoruz. Babam da beklenti içinde. Doktorumuza kızar diye soramıyoruz. Öneriniz var mı?

ÖNCELİKLE her sorunuzu doktorunuzla korkmadan paylaşın.

Tedavi olarak yiyeceği sebzeleri bile mutlaka sorun. Doktorlarınız anlayışla karşılayacaklardır. ABD, Almanya, Rusya, Küba, İspanya gibi gelişmiş ülkelerde başta ozon tedavisi olmak üzere destekleyici birçok yöntem vardır. Mıknatıs tedavisi, C vitamini kürleri, fitoterapik ürünler hastaya göre uygulanabilir. Uygulamalardan onkoloji doktorlarının haberdar olmasını istiyoruz. Bu tedavileri uygulayan İç Hastalıkları Uzmanı bul.



ÇINLAMA TEKRARLAYABİLİR

9 yıldır kulak zarım delik, ara sıra kulak akıntılarım olur. Çınlamam arttı. Kulak uzmanına gittim kireçlenme dedi. Kulağın neresi kireçlenir?

DAHA önceki kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir.

Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar.

Tedavisi cerrahidir. İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir. Kulak çınlamasının geçme ihtimali zayıftır.