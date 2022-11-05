Adaçayı dopingi

Cinsel isteğim yok. "Adaçayı iyi gelir" dediler. Doğru mu?

CİNSEL isteğin azalması, çok sık rastlanan şikayetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsın. Adaçayıve ısırgan otu çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın...

Çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.



KAŞINTI YAPAR

Nafiz Hocam, 4 aydır makatım kaşınıyor. Parazit vardır dediler. İlaç aldım, geçmedi. Sorunum ne? Bana yardım edin...

OLABİLİR. Makat kaşıntısı yapan onlarca hastalık var. Mantar, alerji, kafeinli içecekler, alkol, süt ve süt ürünleri, fındık, domates, çikolata, baharatlı yiyecekler, kalın bağırsak (kolon-rektum) ve özellikle kıl dönmesi ve basur gibi hastalıklar makat bölgesinde kaşınmaya neden olabilir. Bir kez daha kontrole git, tedaviye başla.



DOKTORA GİT

Evlendikten sonra kilo almaya başladım. Zayıflayamıyorum. Hasta mıyım? Hangi doktora gitmeliyim?

AVUKATA gitme de hangi doktora gidersen git. Şaka bir yana evlilik beslenme düzenini, psikolojik ortamı, sosyal aktiviteleri değiştirir. Harekesizlik, beslenme alışkanlıkları, yaş, doğumda alınan kilolar, sigara ve alkol şişmanlığa neden olur. Sen de bu nedenlerle kilo aldıysan düzeltmelisin.

Kilo alma devam ederse önce İç Hastalıkları Uzmanı'na başvur.