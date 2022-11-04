Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 04 Kasım 2022, Cuma

Çarpıntı sorunu

38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? EKO testi canımı yakar mı?
EKO dediğin kalbin ultrasonudur.
Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz.
Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR
132 kiloyum. Boyum 178 santim. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. En fazla ne kadar kilo vereyim?
KİLO vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin kilosuna ve yaşam şekline göre farklılık gösterir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Çarpıntı sorunu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA