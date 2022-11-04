Çarpıntı sorunu

38 yaşında bir kadınım. 3-4 yıldır çarpıntım var. Doktora gittim. "EKO çektirdin mi?" dedi. Kalp hastası mıyım ki benden bunu istedi? EKO testi canımı yakar mı?

EKO dediğin kalbin ultrasonudur.

Yani canını yakmaz. Kapak esneklikleri ve doğumsal küçük farklılıklar da çarpıntı yapabilir. Kalbin kaslarını, kapaklarını, çalışmasını, kalp zarını, kalbe bağlı büyük damarlarını TT EKO kardiyografi tetkiki ile değerlendiririz.

Çok faydalı, zararsız çok önemli bir tetkiktir. Mutlaka yaptır.



KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

132 kiloyum. Boyum 178 santim. Zayıflamak istiyorum ama hemen de çok kilo vermekten korkuyorum. En fazla ne kadar kilo vereyim?

KİLO vermen hayat kaliteni ve hayattan aldığın zevki arttırır. Her birey için verilebilecek maksimum kilo o bireyin kilosuna ve yaşam şekline göre farklılık gösterir.