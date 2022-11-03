Tansiyonum yüksek

4 yıldır hipertansiyon hastasıyım. Son 3 haftadır tansiyonum düşük çıkıyor. Havalarla ilgisi var mı?

OLABİLİR. Kullanılan ilaçlar iyice tansiyonun düşmesine neden olabilir.

Özellikle idrar söktürücü olarak bilinenler başta olmak üzere tansiyon ilaçlarının dozları yeniden düzenlenebilir.

Ayrıca gecelerin kısa olması yetersiz uyumaya yol açar. Zaten gün ışığının fazla olması nedeniyle artan hareket kısa gecelerle birleşince dinlenmeden uyanmalar söz konusu olabilir.

Doktorunla haberleşmelisin.



D VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Nafiz hocam, D vitaminim sürekli düşük çıkıyor. Bu risk oluşturur mu?

EVET. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid- 19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları ortaya çıkabilir. Bu nedenle D vitamini önemli. İhmal etme.



AMAN KİSTE DİKKAT

21 yaşındayım. 3 yıldır kıllanmam için gitmediğim güzellik merkezi kalmadı. Doktordan korkuyorum. Ne yapabilirim?

AŞIRI kıllanmanın en yaygın sebeplerinden biri polikistik over sendromudur. Bu şikayetin yüzde yetmiş oranında polikistik over kaynaklıdır.

Üreme çağındaki kadınlarda en sık görülen endokrin bozukluktur.

Doktordan korkacak bir şey yok. Tahliller yapılacak. Ultrason çekilecek.

Gerekirse ilaçlar verilecek.