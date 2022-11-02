Sabır önemli

23 yaşındayım. Yeni evliyim. İlişki düşündükçe korkuyorum! Çünkü eşim kaba davranıyor. Canım yanıyor. Hamile kalmadığım için de kızgın!Çocuğum olur mu?

KAFAN da duygularında karışık. Eşinin de öyle... Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgiyle yaşanmaz. Eşin, çocuk sahibi olmayla ilgili bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal olarak olumsuz etkiliyor. Her ilişkiye girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı!

Stres-korku-kaygı birçok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.

Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.



ŞİŞMANLIK BAŞA BELA

Eşim şişman... İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor! Bir de horluyor. Böyle giderse boşanacağım! Yardım edin, ne yapalım?

BEN şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların Uyku Apne Sendromu dediğimiz duruma uyuyor.

Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri ve cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç Hastalıkları Uzmanı seç. Vakit kaybetmeden git. Muayene ol. Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı kontrolü de gerekebilir.

Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.



TEDAVİ ŞART

3 aydır evliyim. Düğünden beri ilişkide hemen bitiyorum. Eşim 'Ne zaman başladın ki' diyor. Bana bir çare...

DİŞİ cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen duruma erken boşalma diyoruz. Erkeklerde sık görülen bir durum bu...

Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç Hastalıkları, Üroloji, Psikolog ve Psikiyatrist desteği gerekebilir.



PAYLAŞINCA GÜZEL

Hocam, iki aydır evliyiz.Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi?

EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun?

Hayır. O da olmaz.

Neticede eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek. Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.