Tansiyon molası

47 yaşındayım, tansiyon ilacı kullanıyorum. Erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum daha iyi. Şimdi ben ne yapacağım hocam?

GERİLME, panikleme.

Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz.

Doktorlukta kehanet yok.

İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin.

Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.



İSTEK DUYMUYORUM

Altı aydır depresyondayım. Bu hanımla bir araya gelmemi de engelledi. Nerdeyse hiçbir şey hissetmiyordum. Ne yapmalıyım?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bence doktorunla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes.

Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen durumları paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, sorun daha da büyür. Önce bunları anlat ve gönlünü alacak jestler yap.



SPORLA DÜZELMEZ

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim. Spor yap dedi. Haftada 3 kere maç yaptım. Bu sefer de erken boşalma sorunu başladı. Hata mı ettim?

SPOR bedendeki kas miktarını arttırır.

Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen "Vur deyince öldürmüşsün." Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren Cinsel İlişkide başarılı olmaya çalışmışsın.

Sonuç Hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok.



EYVAH DİYABET

54 yaşındayım. Şeker hastalığım çıktı. Arkadaşım "Kalp krizi geçirirsin dikkat et" dedi. Doğru mu?

ŞEKER, yani diyabet kalp hastalığına neden olabilir. Kalbi besleyen damarlarda şeker hastalığı tedavi edilmezse tıkanmalar meydana gelebilir. Kalpte enfarktüs yani kalbi besleyen atardamarın tıkanması sonucu gelişen doku ölümü, kalp krizi, kalp yetmezliği bunların başlıcasını oluşturur. Üstelik şeker hastalarında bu risk 2-4 kat daha fazla oluyor.