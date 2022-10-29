Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?
HAP içmeni önermiyorum. Bunların yerine rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir.
Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir.
Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine özellikle ishal, kusma, kabızlık varsa gazına faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.
DESTEK OLUN
Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek. Yarar mı?
SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş.
Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda verirler.
Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil.
Damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Diğer kısımlarda yorum yapamam.
Rezene ve aşk
Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?
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