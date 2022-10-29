Vav TV İzle
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 29 Ekim 2022, Cumartesi

Rezene ve aşk

Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?
HAP içmeni önermiyorum. Bunların yerine rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir.
Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir.
Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine özellikle ishal, kusma, kabızlık varsa gazına faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.

DESTEK OLUN
Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek. Yarar mı?
SİZİN çocuk evlenip aile kurmuş.
Artık özel hayatları var. Büyüklere verilecek haberler olduğunda verirler.
Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil.
Damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Diğer kısımlarda yorum yapamam.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU Rezene ve aşk
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA