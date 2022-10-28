30 yaşındayım. Çocuk istiyoruz ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum.
Sezaryen yaptırsam mı?
DEREYİ görmeden paçaları sıvama.
Bu soruyla sık sık karşılaşırız.
Kaygı boşuna. Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryende olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir.
Ancak sizi takip eden Doğum Uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Ancak keyfi tercih değil, gereklilik durumudur.
İÇ GÜVEYSİ STRESİ
7 aylık evliyiz. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkiye girerken acı hissettim. Ne yapmalıyım?
ANLAŞILAN gergin bir durumdasın.
Evlilik yeni bir hayat demektir.
Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Kaldı ki kendinize özel cinsel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekân yokken sıkıntı, stres, kaygı ve evham çok olur. Her kremi kullanma.
ERTELEMEYİ BIRAK
51 yaşındayım. 5 yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Tedbir alabilir miyim?
ŞEKER hastalığının meydana getirdiği rahatsızlıklardan kurtulmak için perhizi doğru yapmalısınız. Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız.
Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız.
Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider. Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar. Bu yüzden bugünün işini yarına bırakmayın...
Doğum korkusu
30 yaşındayım. Çocuk istiyoruz ama cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum.
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- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Doğum korkusu
- Aşkta hapı yutmayın
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Obezite bomba gibidir
- Obezite bomba gibidir
- Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşka fıtık molası!
- Aşka fıtık molası!
- Her denileni önemseme
- Hemen ilaç almayın
- Panik yok tedbir var
- Kaygı isteği azaltır