Aşkta hapı yutmayın

4 ay önce "Şekerin yüksek" deyip ilaç verdiler. Sürekli uykum geliyor. Bir de hanımın yanında geliyor. Yani ağabey kardeş olduk sizin anlayacağınız. Daha 54 yaşındayım. Doktor ilacı 'Ölene kadar kullanacaksın' dedi. Ne yapmalıyım?

Şeker hastalığı ile ilgili testleri yazmamışsınız.

Bazen şekeri yükselse de şeker başlamamış olabiliyor. Tıp takip demektir. Diyetten bahsetmemişsin.

Toparlayacak olursak öncelikle doktorunla tekrar görüş. Senin kilona ve varsa diğer hastalıklarına uygun diyet uygulaması al. Hareketini arttır. Bu dönemde ilaç kullanma ama açlık ve tokluk kan glikozunu yani şekerini ölç. En az 10-15 gün bu uygulamadan sonra kontrollerini yaptır.

İlaç etkisi fazlaysa veya yan etkisi ile sertleşme sorununa neden olarak cinsel hayatı sıkıntıya sokar.



KURUNTULAR HASTA EDER

Gazım, ara ara kabızlığım oluyor. Oda arkadaşımın dayısında da aynı şikayet varmış. İltihaplı bağırsak hastası çıkmış. Ben bağırsak iltihabı olursam okulu bitiremem. Bu hastalıkta başka şikayetler de olur mu?

Kuruntular seni hasta eder. Önce evhamından kurtul. Her hastalık her bedende farklı şikayetlerle ortaya çıkabilir. Ülserli bağırsak iltihabı hastalığı olan ülseratif kolit, sadece kabızlıkla tariflenmez. En çok bilinen şikayetleri ishal, acil dışkılama hissi, karın ağrısı ve dışkılama birlikte veya dışkılama olmaksızın oluşan rektal kanamadır. Bazı hastalar kendilerini iştahsız, yorgun hissedebilir ve kilo kaybetmiş olabilirler. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.



SİVİLCEYİ SIKMAYIN

16 yaşında oğlum var. Sürekli sivilcelerini patlatıp duruyor. 'Yapma' diyorum ama beni dinlemiyor.

Bir de siz söylerseniz sevinirim?

BABA sözü dinlemeyen iflah olmaz diyorum. Yine de söyleyelim.

Sivilcelerin sıkılarak temizlenmesi önerilmez. Sıkarken mikrop kapar.

Özellikle cerahat derinde ise, sıkmak daha derine kaçmasına ve daha uzun süre büyük boyutta devam etmesine, hatta yara izi bırakmasına neden olur. Aman diyorum. Yapmayın.



İLİŞKİ EZİYET OLUR

1 yıllık evliyim. Eşim sık sık cinsel ilişkiye girmek istiyor. Başlamadan kasıklarım ağrıyor. Normal mi?

BU normal değil. İlişki başlamadan başlayan, hatta daha sonra devam eden bu tip ağrılara disparoni diyoruz. Cinsel işlev bozukluğu olarak tarif ediyoruz. Korku korkuyu başlatıyor, kasılmalar oluyor, ağrılar artıyor, kişiler cinsel ilişkiyi eziyet olarak yaşamaya başlıyor. Ağrı duymak haz almanın, orgazmın ya da doyumun ifadesi gibi düşünülürse normal kabul edilebiliyor.



KEBABE OTU ÇARE DEĞİL

53 yaşındayım. 1 aydır bağırsaklarımda ağrı var. Bir kabız bir ishal oluyorum. Kebabe otu iyi gelir mi?

Anlattığın kadarı ile huzursuz bağırsak hastalığın var. Karın ağrısı, gaz, kabızlık-ishal atakları ile kendini gösterir. Stres, sıkıntı, dert, keder, evham kişinin bedenini direk etkiler.

Kebabe otu, sadece destek verebilir.

Esas tedavinin yerini tutmaz.