Obezite bomba gibidir

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir acaba?

EVET daha da tehlikeli.

Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır. Ayrıca kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku-apne sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum. Yani patlamaya hazır bir bomba. Yemek ve yeme alışkanlıkları ile ilgili olduğundan masummuş gibi duruyor. Ama tıbbi çalışmalar aksini söylüyor. Can boğazdan gelse de kolay kolay gitmeyebiliyor.



ANTİBİYOTİK ÇARE DEĞİL

Hocam, benim sürekli boğazım şişiyor. Antibiyotik kullanıyorum. Arkadaşlarım "Şeker hastası olursun" diyor. Doğru mu?

"ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur" diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Kulak burun boğaz uzmanını dinle.

Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır.

O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte zatüre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.



KİREÇLENME SORUNU

Nafiz bey, 75 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin (Trombosit) kan sıvısı uygulaması. Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz.

Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma.

Yaptırabilirsin.



ŞEKER BÖBREĞİ VURUR

42 yaşındayım. Çok idrara çıkıyorum. Doktora gittim, tahlil yaptırdı. "Şeker hastası olmuşsun" dedi. Komşumun bu hastalıktan böbrekleri bozulmuştu. Bende de olur mu?

ŞEKER hastalığı böbrekleri bozar. Tabi perhiz yapmazsan, hareket etmez ve düzenli doktor kontrolünden geçmezsen... Diyabet, en önemli kronik böbrek yetersizliği sebeplerindendir.

Diyaliz ünitelerinde tedavi gören hastaların yüzde 50'si diyabetlidir. Diyabetli hastaların yüzde 10-20'si böbrek yetersizliği nedeniyle kaybetmektedir. Bu nedenle şekerini normal sınırlarda tutmaya dikkat et.



HIÇKIRIK KABUSU

Yaklaşık 3 aydır hıçkırıyorum. Deliye döndüm. Hıçkırık neden oluyor?

KARNIMIZIN içinde akciğer ve kalp bölümüyle, bağırsak ve midemizi ayıran 'diafragma' dediğimiz bir kas var. Bir de kaburgalarımızın arasında kaburgaları birbirine bağlayan kaslar var. İşte bu kaburga arası kaslar kendiliğinden, istemediğimiz halde aynı anda kasılırlar. Buna hıçkırık deriz. 2 günden uzun süren hıçkırıklar araştırılmalıdır.