Nafiz Bey, sıkıntılıyım. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Eşim de şüpheleniyor. "Başka biri mi var?" diyor. Ne yapayım?
BEL fıtığın muhtemelen ameliyat gerektirecek bir hale gelmiş gibi duruyor.
Cinsel ilişkide de bu nedenle ağrı oluyor. Hatta bazı bel fıtıkları; idrar tutamama, dışkı tutamama gibi durumlara bile neden olabilir. Çabuk hareket et.
Eşine bel fıtığım var desen de bahane zannedebilir. İşin gereği gece çalışıyorsan eşinde korku ve zanlarıyla böyle demiştir.
Çözüm 1: Fizik tedavi uzmanına muayene ol.
Ameliyatlıksa hemen ol.
Çözüm 2: Eşinin kuşkulanmasına neden olan hallerini tespit et. Düzelt.
Çözüm 3: Eşinin gönlünü al.
SİLİKON KANSER YAPAR
Nafiz Bey, ben meme silikonu taktırmak istiyorum. Kanser yapar mı?
UYGULAMA sırasında kullanılan malzemelerin durumu kişiye ve o ana özel durumlardır.
FDA bilgilendirmesine göre 2012 yılından beri meme silikonlarına bağlı görülen kanser sayısı dört yüz vakayı geçmiş durumda. Özet şu: Kullanılan silikon maddelere göre kanser gelişme ihtimali her zaman mümkün.
EYVAH PANİK ATAK
Yeni evliyim. 2 aydır panik atak yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorum. Tedaviye yeni başladık. Ama böyle çocuğumuz nasıl olacak?
DURDUĞUN yerde panikleme. Evlilik ve cinsel ilişki ile ilgili bilgi al.
Mutlaka psikolog desteği al.
Cinsel ilişki ve başarı, gerek ruhsal olarak istek, gerekse bedensel olarak yeterlilik söz konusu ise eşlerin ortak isteği ile cinsel ilişki gerçekleşebilir.
Eşinin de desteği ile bu sorunu da çözersiniz. Çocuk sahibi olmak başka bir süreç.
Korunmasız cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl çocuğunuz olmazsa, mutlaka bu konuda doktor takibine girersiniz.
Şimdilik merak edecek bir durum yok.
SU İÇ GENÇLEŞ
Nafiz Bey, benim cildim kuru. Kırışıklık biraz fazla. Ancak ben hep genç bir cildim olsun isterim. Ne tavsiye edersiniz?
YETERLİ miktarda su tüket. Sebze sofranda mutlaka olsun. Duş suyu için bir arıtma kullan. Sigara içiyorsan bırak. D vitamini için tahlil yaptır. Alerji testi yaptır.
Karışık kozmetik malzeme kullanma. Bize başvuran hastalarımıza mezoterapik olarak PRP, ozon, hyalüronik asit gibi tedavi edici, yenileyici iğne uygulamaları önerebiliyoruz.
Aşka fıtık molası!
Nafiz Bey, sıkıntılıyım. Bel fıtığım var. Eşimle ilişkiye girerken ağrım oluyor. Eşim de şüpheleniyor. "Başka biri mi var?" diyor. Ne yapayım?
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- Kaygı isteği azaltır
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