10 gün önce evlendik. Hanım elini bile tutturmuyor. Utanıyormuş. 'Ben senin baban mıyım kocanım' dedim küstü. Bizimkiler 'Çocuk geliyor mu?' diyor. Bunaldım ya! Öneriniz var mıdır acaba?

HIZLI bunalmışsın.

Eşinin halini olgunlukla karşılamalısın. Acele etme. Eşinle konuş, dinle, anla. Paylaş.

Belki her şeyi senden öğrenecek. Gönlünü al.

Barış. Küslük olmaz. Sen de sıkılma. Evlilik size özel bir alan. Sizinkilerin merakı gereksiz bir sosyal hassasiyet. Çocuk yapabileceğini ispatlamak için evlenilmiyor ki. Her sese kulak verirsen çabuk bunalırsın.



SIKINTINI PAYLAŞMALISIN

Bakıyorum herkes erken boşalmadan şikayetçi. 3 yıldır evliyim. Aksi gibi ben de cinsel ilişkide geç boşalıyorum. Bu iyi bir şey mi?

HER şeyin ortası karar.

Geç boşalmada rahatsız bir durumdur. Erkeğin cinsel etkinlik esnasında hiç boşalamaması veya geç boşalmasına denir. Cinsel işlev bozukluğudur. Nadir görülür. Bedensel bir nedenden kaynaklanma olasılığı vardır. Ergenlik döneminde görülebilir.

Psikolojik etkenler önemlidir. Tedavisi psikoterapidir. Eşinle sıkıntını paylaşman sorununu çözer.



ENDOSKOPİ GEREKLİ

Nafiz hocam, 4 yıl önce mide kanaması geçirdim. İlaçlarımı alıyorum. Hastalık tekrarlar mı?

MİDE kanamasının nedeni önemli. Alınan ilaçlar bir yere kadar kıymetli. Mide hasarına uygun beslenme ve beslenme alışkanlıkları düzene girmezse sıkıntı tekrarlar. Ayağın kırılsa alçıya alıp düzelmesi için fırsat verirdik. Mideyi alçıya alıp görevden el çektiremiyoruz. Yani hasta hasta çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle iç hastalıklarının tedavi ve takipleri biraz daha uzundur. Kontrol için endoskopi gerekli. Can boğazdan gitmesin diye takip edilmeyi ihmal etme.



ŞEKER GÖZÜ VURUR

8 yıldır şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. 1 aydır bulanık görmeye başladım. Doktora gittim. Şeker gözlerime zarar vermiş. Kör olur muyum?

UZUN süre kan şekeri yüksek kalırsa göz damarlarını bozar.

Gözdesi retina tabakası zarar görür. Görme işlevi bozulur. Retinopati deriz.

Çok ileri bozulmalarda körlük maalesef olabilir.

Ayrıca şikayet olarak ani görme kaybı, gözünün önünde uçuşmalar yapabilir. Düzenli doktor takibinde kal.

Kan şekerini olması gereken seviyelerde tutmak için diyet yap.

En az 10 bardak su iç.

Mutlaka günde 1 saat egzersiz yap. İlaçlarını düzenli kullan.



DERİ TESTİ YAPTIRMALISIN

3 yıldır ağzımda yaralar çıkıyor. Behçet hastalığı dediler. Başka bir doktor olmadığını söyledi. Ne yapacağımı bilemiyorum. Lütfen yardım edin?

BEHÇET hastalığı tanısı muayene bulguları ve bazı testlerle, cildiyegöz kadın doğum iç hastalıkları bölümlerinin bir arada tanı koyduğu bir hastalıktır.

Kabulleniş olduğundan tam olgunlaşmamış hastalıklarda bir hastanenin Behçet dediği duruma başka bir hastane ekibi 'Değil' diyebilir.

Önemli olan aynı ekibin takibinde kalmanız. Deri testi de yapılmalıdır.