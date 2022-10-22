Panik yok tedbir var

33 yaşındayım. 7 aydır adet dönemimde kanamam fazla oluyor. Muayene oldum. "Miyom var" dediler. Ameliyat gerekir mi? İlaç kullansam olmaz mı?

TÜMÖR demek kanser demek değildir. Rahim içindeki et topağı gibi düşün. Çok çeşitlidir. Kişiye göre takip eden doktor tedavi kararı verir.

Ağrı kontrolünde, kanama azaltılmasında, küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. İlaçlı Spiraller takılabilir.

Ameliyat edilebilir. Güveneceğin kadın hastalıkları uzmanını seç.



DERDİM SERTLEŞME

8 yıl önce bacağımdaki problemden dolayı ameliyat oldum. Belden iğne yaptılar. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunu yaşamaya başladım. İlaç kullanıyorum ama artık etki etmiyor. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı buna bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir.

Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek.

Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder.



OZON GÜÇ VERİR

Hocam, 36 yaşındayım. Ozon tedavisi yaşlanmayı geciktirir mi?

OZON tedavisi doğal bir tedavi edici yöntemdir. Yenilenmeyi sağlar, ağrı keser. Tamir edici özellikleri vardır. Zindelik, güç ve enerji verdiği ispatlanmıştır. 112 yıldır kullanılmaktadır.

Yenilenen hücre yenilenmeyen, tamir edilmeyen, hasarlı hücrelere göre daha genç kabul edilir. Bu tarif kullanıldığın da sosyal bir tarif olarak kabul görür. Önemli olan sağlıklı çalışan bir bedendir.



HALSİZLİK YAPAR

Hocam, arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmam gerekir?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur.

Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar Hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, kabızlık, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma şikayetleri olur. Arkadaşların dedikleriyle hareket etme.