Kaygı isteği azaltır

54 yaşında muhtarım. İktidarım sorunlu. Mizacım da sert değil ama daha önce böyle değildim. Daha çok erken değil mi? Zaten bir sürü sıkıntım vardı. Bir de şimdi bitikliğimizi fark ettik. Hastalık olabilir mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur. Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde cinsel ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır.

Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda cinsel ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler. Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma.



PATATES TAŞ YAPABİLİR

Bizim aile boyu böbrek taşımız var. Arkadaşım 'Siz sebzeyi yıkamadan yiyorsunuz taş yapar' dedi. Annem çok titizdir. Bizde bol bol sebze yenir. Bu yüzden mi taş var?

HAYIR. Tabi ki sebze ve meyvelerin temizlenerek tüketilmesinde fayda var. Ama direk sebep bu değil. Özellikle tatlı patates, pazı, ıspanak, taze fasulye, taze soğan, biber, lahana, domates, pancar, kereviz, maydanoz, havuç, şalgam çok tüketilirse bazı bedenlerde taş oluşumu görülebilir.

Bu sebzelerden çok tüketiyorsanız sakınmanızda fayda var.



FAZLASI SAÇ DÖKER

Kelim. Arkadaşlar 'Erkeklik hormonun kuvvetli ondandır' diyor. Evleniyorum. Tedbir almam gerekir mi?

SAÇ dökülmesi veya sık kullanılan haliyle kel olmanın birçok sebebi vardır. Testosteron, DiHidro Testosteron, Dheas, Androstenedion hormonlarının fazlalığı saç dökülmesine neden olabilir. Her hormon fazlalığı hayra alamet değildir. Bu hormon fazlalıkları hipertansiyon hastalığına, şişmanlığa, şeker hastalığına yatkınlığı arttırabilir. Çok kuvvetli cinsel yaşam garantisi vermez. Sadece eşin için değil, kendin için de tedbir almalısın.