Aşk paylaşınca güzel

Hocam, iki aydır evliyiz. Karım hemen eve gelmemi istiyor. İlişki için yani. Bu iyi bir şey mi?

Eşler birbirleri ile rahat olmalıdır.

Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun? Hayır. O da olmaz.

Neticede eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek.

Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır. Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.



REFLÜ YAŞA BAKMIYOR

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Bu yaşta reflü başlar mı?

Reflü her yaşta olabilir. Ufacık bebeklerde, her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler.

Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.



ÖNCE KONTROL SONRA TEDAVİ

Erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşım çoban çökerten diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?

Öncelikle hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız.

Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma. Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi...



ŞERBET ÇÖZÜM DEĞİL

Evleneli 4 ay oldu. İlişkiye girmeden önce bal ye, üzüm şerbeti iç dediler. İçtim ama elim ayağım titremeye başladı. Aşk da yarım kaldı. Yardım edin...

Bal, şerbet sonrası el ve ayak titriyorsa şekerin düşüyor olabilir. Bu da şikâyetlerini izah edebilir. Şeker düşmesi, cinsel ilişki performansını olumsuz etkileyebilir. 'Yine olmazsa' diye düşünmen de sıkıntıyı daha çok arttırır.

Hemen şeker yükleme testi yaptır.

İç hastalıkları uzman takibine gir.