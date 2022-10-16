3 aydır sutyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet döneminde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Düzeni de bozuldu. Kadın Doğum Uzmanı'na gitsem iyi olur mu?
KESİNLİKLE iyi olur. Hem adet düzensizliği, hem memelerle ilgili şikayetler hormonlarına bakmamızı gerektiriyor. Özellikle Prolaktin dediğimiz hormonların bu şikayetlerle ilgisi olabilir.
Kadın hastalıkları açısından da değerlendirilmen uygun olur. Tanı koyup takip etmek önemli. İleride çocuk sahibi olamamana neden olabilecek ihtimallerde var.
ADETLERİM DÜZENSİZ
Annem yumurtalık kanserine yakalandı. Benim de adetlerim düzensiz. Doktor, Ca-125 testi istedi. Ne yapacağım?
TESTİ yaptırıp, kontrollerini ihmal etmeyeceksin. CA-125, yumurtalık kanseri tedavisinin takibinde kullanılmaktadır. Tedavi bittikten sonra kanserin nüks edip etmediğini belirlemek için de bu testen yararlanılır. Annende yumurtalık kanseri olmasına rağmen henüz hastalığa yakalanmamış yüksek riskli kadınların test edilip izlenmesi için bazen bu test de kullanılmaktadır. Ayrıca normal adet kanaması sırasında, gebelik, endometriyoz ve pelvisin iltihaplı hastalığı gibi rahatsızlıklarda da CA-125 kan düzeyleri yükselebilmektedir. Yani CA-125 sadece kanser ile ilgili bilgi vermez.
DİKKATLİ OLUN
67 yaşındayım. 2 ay önce kalp krizi geçirdim ancak doktorların tedavisiyle iyileştim. Şimdi cinsel ilişkide sertleşme sorunu yaşıyorum. Benim gibi hastalara ne önerirsiniz?
OLABİLDİKÇE temkinli davranmanı öneririm. Uçurumun kenarında ip atlayan biri kadar dikkatli olmalısınız. Üroloji, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı sizi takip etmeli. Tansiyon takibiniz önemli. İlaçlarınızı her zaman vaktinde alın. Erkek cinsel organ damarları kalp damarlarına benzer.
Kalp damarınız tıkanmış. En kısa sürede Penil Doppler Ultrason yaptırın. Yine erkeklik ve cinsellikle ilgili hormonlarının kan tahlillerini yaptırmak gerekir. Cinsel aktivite hızı ve yoğunluğuna da dikkat edin.
Bir arabaya bir kamyonluk yük yüklerseniz makine bozulur.
TEDAVİ EDİLMELİ
Doktor Bey, cinsel organımın ucundan sarımsı akıntı geliyor. İdrarda yanma da başladı. Bu hastalık ne olabilir?
ANLATTIKLARIN bel soğukluğu hastalığı olarak da bilinen Gonore hastalığını düşündürüyor.
Gonore cinsel yolla bulaşan yaygın hastalıklardan biridir.
Etkeni 'Neisseria gonorrhoeae' isimli mikroptur. Özellikle üreme sisteminin serviks (rahim ağzı), rahim, tüpler ve üretra (idrar yolları) gibi sıcak ve nemli bölgelerinde kolayca çoğalabilmektedir. Ayrıca ağız, boğaz, göz ve anüs bölgelerinde de görülebilir. Hemen Üroloji Uzmanı'na yoksa İç Hastalıkları veya Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı'na muayene ol. Testler yapılsın.
Mutlaka tedavi başlansın.
DOKUNMAK DA ÖNEMLİ
Yeni evliyiz. Eşimle birlikte olunca bir türlü mutluluğu yakalayamıyoruz! Lütfen bize bir yol gösterin.
ANLADIĞIM kadar önce orgazm ne demek onu anlatmak iyi olacak. Cinsel ilişkiye giren eşlerin, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması demektir. Her iki cinsin cinsel organları yoluyla hissettiklerinin beyin tarafından tüm bedene yayılır. Cinsel ilişkiden önce daha uzun süre birbirinizin bedenine dokunup, sesli, kokulu, görerek ve hatta düşünerek cinsel ilişki sırasındaki haz duyma durumunuzu hazırlayın. Yani kısaca sevişin.
Doktora gitmelisin
3 aydır sutyenimde beyaz lekeler görüyorum. Adet döneminde memelerimde şişme ve ağrılar oluyor. Düzeni de bozuldu. Kadın Doğum Uzmanı'na gitsem iyi olur mu?
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