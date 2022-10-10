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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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  • 10 Ekim 2022, Pazartesi

Yorgunluk aşkı tüketir

Doktorum ben çok çalışıyorum. İşyerinde stresim de çok. 2 yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktorada gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?
VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor. Eşinle konuyu paylaş.
Birlikte çözümler üretmeye çalış.
Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

EŞİM SAKİN AMA...
Eşimle 4 aydır evliyiz. İyi huylu sakin bir adam. Ama bana pek yanaşmıyor. 2 kere beraber olduk. Şimdi ben mi söyleyeceğim bu işi?
YENİ evli çiftler bu sorunu yaşayabilir. Utangaç erkek veya bayanlar sosyal olarak sıkıntı çeker.
Bazen konuşmadan dokunarak anlaşmanız gerekebilir. Eşler diğerini teşvik edici olmalıdır.
Neticede başka biri o an size yardımcı olamaz.

HALA ÇOCUK YOK
30 yaşında evli oğlum var. 5 aydır çocuk olmadı. Kısır mı acaba?
ANLATTIKLARINA göre sabredecek kadar vakit var. 1 yıl korunmasız cinsel ilişkiye rağmen gebelik söz konusu olmaz ise infertilite dediğimiz kısırlık ihtimali araştırılabilir.
Erkek kısırlığı çeşitli nedenlerle olabilir.
Hormonal nedenler, genetik nedenler, varikosel, geçirilmiş cerrahi ameliyatlar, çevresel ve kimyasal etkenler, doğumsal anomaliler, uyuşturucu maddelerin kullanımı, hormonal düzensizlikler, kimyasal maddelerin dumanı kanserojen etkileri nedenler arasındadır. Çocuğu olmayan erkek üroloji uzmanına gitmeli.

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