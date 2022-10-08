Özel eğitim şart

14 haftalık gebeyim. Doğumun rahat olması için egzersiz yapmak istiyorum. Neler önerirsiniz?

Düzgün duruş eğitimi önemlidir.

Daha dikkatli iş yapmak gerekir.

Çocuk doğduktan sonra bakım için kuvvetli kollara ihtiyaç duyulur.

Pelvik taban kas kontrolü ve karın kaslarının kuvvetlendirilmesi için özel eğitim almak doğru olur.

Ünitelerinde ehliyet sahibi olması en az bu konular kadar önemlidir.



AZ AZ SIK SIK YİYİN

67 yaşındayım. 6 ay önce felç geçirdim. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Nelere dikkat etmeliyim?

Az az sık sık yemek yiyin. Yemek yerken dik durumda oturun. Lifli gıdalar yiyin. Çiğneme durumunuza göre püre haline getirilmiş şekilde gıda tüketin. Rezene-ısırgan otupapatya- anason-ıhlamur-kekik çayı, portakal-mandalina suyuacı hindiba salatası, bal ve sirke karışımı için. Şikâyeti takip edin.



YANLIŞ DEĞİL

İki ay önce tiroit ameliyatı oldum. Ellerimde kasılmalarım başladı. Doktorlar kendi aralarında ameliyattandır diye konuştular. Tahlil yazdılar. Yanlış ameliyat mı yapıldı?

İyi olacaksın yanlış değil. Kanda kalsiyum düşük ise paratiroid hormonu salgılanır ve böbrek ve kemiklere direkt olarak etki eder. Bağırsaklara indirek etki eder. Kanda kalsiyum yüksek ise paratiroid hormonu az salgılanır.