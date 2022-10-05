Üzüntü dert çeker

Eşime 3 ay önce ülserli kolit tanısı kondu. Tedavisi sürüyor. Ancak bize hastalığın hiç geçmeyeceği söylendi. Eşim bu duruma çok üzüldü. Ne yapabiliriz?

KOLİTİS ülseroza, bağışıklık sisteminin düzensiz çalışmasıyla ortaya çıkar. Tedavisi ve takibi uzun sürebilir. Ancak "Hiç geçmeyecek" bilgisi yanlıştır. Hastaya uygun beslenme, ilaç, ozon tedavisi, PEMF terapi ve kişiye uygun diğer yöntemlerle sorunsuz bir günlük yaşam sağlanacak hale gelebilir. Bize başvuran hastalarımızda sadece hastalığın yaptığı hasarları değil sebebini tedavi edici uygulamalar yapıyoruz.

Bu hastalık streste artar. Geçmeyecek cümlesine üzülmesi hastalığı sürekli aktif tutar. Düzenli takip edileceği iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanına gidin.



CİVANPERÇEMİNİ DENE

1 yıldır menopozdayım. Şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum! İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz?

ÖNCELİKLE aşırı terlemeye neden olan tiroit hastalıkları, şeker düzensizlikleri gibi diğer hastalıklar veya durumlar var mı bakmak lazım. Daha sonra kilonuza ve muayene bulgularınıza uygun doz da fitoterapik tedaviler öneriyoruz. Bu nedenle ezbere davranmadan size uygun hareket etmeliyiz. Özellikle hayıt ve civanperçemi gibi bitkilerin doğal tedavi edici özelliklerinden faydalanabiliriz.