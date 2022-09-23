Eşine güven

28 yaşındayım. 2 ay önce doğum yaptım. Eşim ilişkiye girmek istiyor. Ama korkuyorum. Çünkü yaralarım iyileşmedi. Ona bunu nasıl anlatırım?

DOĞUM sonrası kadın bedeninin normal hale dönmesi kadar, anne olan kadının cinselliğe, cinsel ilişkiye bakışının normale dönmesi de önemlidir. Ruh halinin eskisi gibi olması, bedenin eskisi gibi olmasından daha uzun sürebilir.

Anlaşılan senin için de durum böyle. Bunu eşine söylemekten çekinme. Eşin yaklaşık olarak 1 yıldır seninle birlikte olamamanın verdiği hasret ve istekle bunu istese de ruhen hazır olmadığını anlatabilirsin. Önemli olan karşılıklı doğru ve dürüst olmak, birbirinize güvenmektir.



FITIK İLİŞKİYİ BİTİRİR

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır bel ağrısı devam ediyor. Sertleşme sorunu da yaşıyor. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

TÜM organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyne bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer.

Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir.

Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde ve bacaklarda güçsüzlük de olabilir. İhmal etmeyin. Bir an önce gerekli tedaviye başlayın.



SUSUZLUK UYARISI

3 gündür ishalim. Günde 4 kere tuvalete gidiyorum. İflahım kesildi. Ateşim yok. Doktora gitmem gerekir mi?

İSHAL iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir.

Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, dışkında kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulguların varsa, çocuğunda ishal varsa doktora başvur. Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git.