Ya çocuğumuz olmazsa

Üç yıldır evliyim. Son iki yıldır ilişkide yeterince sertleşemiyorum. Hap aldım. Yine de olmadı. Eşim çocuğumuz olmaz diye korkuyor. Bunalımdayım. Bir çare gösterin.

İLİŞKİ o an sadece onu düşünmen gereken bir durumdur.

Yani o an sadece ilişkine yoğunlaş.

Başka şeyler düşünme. İktidarsızlık, cinsel isteksizlik değildir. Boşalma sorunlarından farklıdır. Ve erken boşalma veya kısırlıkla kesinlikle karıştırılmamalıdır. İktidarsız bir erkek orgazm ve baba olabilir.



UYKU ATAKLARI

24 yaşındayım üç yıldır gece uyusam da gündüz sürekli uykum geliyor. İşten atılma korkusu başladı. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa narkolepsi hastalığı başlamış. Uyku hastalığı da denir. Narkolepsi, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleme işlevi ile ilgilidir. Uzun sürer. Nadir görülür. Gün içinde dayanılmaz uyku atakları olur. Ani yorgunluk yaşanır.

Nöropsikiyatrik bir durumdur.

Yani hem Sinir Hastalıkları Uzmanı'na hem de Psikiyatri Uzmanı'na ihtiyaç var. Bu durumu ihmal etme. En kısa zamanda Nöroloji'ye görün.



KEMİK ÖLÇÜMÜ YAPTIRIN

51 yaşındayım. Adet düzensizliğim başladı. Menopoz yaklaşıyor galiba. Ne yapmamı önerirsiniz?

MÜMKÜN olduğu kadar hareketli bir hayat sürün. Sigara kullanmayın.

Şikayet yoksa bile 2 yılda bir kemik ölçümünü tekrarlayın. Çocukluktan itibaren yeterince süt, kuru baklagiller, keçiboynuzu gibi kalsiyumdan zengin gıdaları sofranızdan eksik etmeyin. Tuzu azaltın. Aşırı zayıflık ve şişmanlıktan kaçının.

Mutlaka güneşlenin.



ŞİKAYETLERİN ÖNEMLİ

61 yaşındayım. 5 ay önce şikayetim başladı. Eşimle ilişkiden sonra organımdan kan geldi. Ağrı olmuyor. Ama az az da olsa kan geliyor. Ne yapmalıyım?

HEMEN Üroloji Uzmanı'na git.

İdrar kesesi hastalıklarında ağrısız kan gelmesi söz konusu olabilir. İlişki ile ilgili olmayabilir. Tüm batın ultrasonu hatta sistoskopi dediğimiz idrar kesesi endoskopisi gerekebilir. Ayrıca prostat testleri ve muayenesi de gerekir. İhmal etme. Mesane kanserleri ağrısız kanamalar dikkate alınmadığında ilerleyince fark edilebilir