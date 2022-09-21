Gece göğsümde huzursuzluk oldu. Çenem ağrıdı. Çok terledim. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
Kalbi besleyen damarlar daralıp kendini besleyemezse şikâyetler ortaya çıkar. Buna 'Angina pectoris' yani göğüste sıkışma hissi denir. Nadiren koroner damar hastalığı olmaksızın aort kapak hastalıklarında da olabilir.
Bu ağrı yorulma, sinirlenme veya soğukla gelen; göğse, sol kola, boyuna ve çeneye yayılabilen, 10-15 dakika süren, sıkıştırıcı, baskı yapar tarzda bir ağrıdır.
ATEŞ PROBLEMİ
Sürekli ateşim çıkıyor. Ne zaman hastaneye başvurmalıyım?
39 dereceyi geçen ateşin var ise ve 48 saatte düşmüyorsa dikkat! Bu durumda hemen bir hastaneye başvurmalısın.
Ayrıca gripten sonra şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı varsa veya bilinç bulanıklığı yaşıyorsan mutlaka sağlık birimleriyle temas kur. Ateşle birlikte yutkunurken zorlanma, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrı varsa dikkat etmeniz gerekir. Ateşle seyreden balgamlı öksürük de hastalık habercisidir.
SINIRSIZ HAYAL
Eşimle özel hayatımda farklı şeyler denemek istiyorum. Ama söylemeye de utanıyorum. Acaba bunu ona söylersem kızar mı?
"Fantazi" diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı "Sınırsız Hayal" demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttırmak isteyenler için bir yöntemdir. Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin.
Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi için paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.
DERT ETME...
Hocam yeni evliyim. Mutluluğu beklerken hayallerim yarım kaldı. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Nasıl tedavi olabilirim?
Erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir. Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.
Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir. Ayrıca iç hastalıkları uzmanı da tedaviye katkıda bulunur.
Göğüs ağrısı çeneye vurur
Gece göğsümde huzursuzluk oldu. Çenem ağrıdı. Çok terledim. Kalp ağrısı çeneye vurur mu?
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