Menopoz sancısı

53 yaşındayım. 5 aydır menopoza girdim. Biraz huzursuzum. Bir de merak ediyorum. Menopoz, cinsel ilişkiyi etkiler mi?

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz, bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca men, yani aylık ve pause, yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığı azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Bölgesel hormon kremleri ve cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.



GECE YEMEK YEMEYİN

Nafiz hocam, uyku bozukluğum var. Sık seyahat ediyorum. Hap kullanamıyorum. Bana başka tavsiyeniz olur mu?

İLAÇSIZ tedavi yöntemlerinin en önemlilerinden bir tanesi mıknatıs yatak uygulamasıdır. Yanınızda tüm seyahatlerinizde taşıyabileceğiniz halde bir ince yatak, mat tarzında hazırlanmış bir yataktır.

Beden mıknatıslığını düzenler. Yan etkisi yoktur.

Bir de yatmadan aşırı yemek yemeyin. Kafeinli içecek tüketmeyin. 1 tatlı kaşığı bal ile 1 su bardağı yoğurdu karıştırıp yatmadan 1 saat önce yiyin.